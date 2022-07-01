Ракетний обстріл Миколаєва: кількість жертв зросла до 8

Кількість жертв влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Миколаєва зросла до 8.

Джерело: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Дослівно: "О 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка.

Таким чином, в наслідок надзвичайної ситуації 8 людей загинуло та 6 постраждало".

Що було раніше: У Миколаєві вранці 29 червня пролунали вибухи: окупанти влучили в багатоповерхівку. На той час було відомо про 4 загиблих і 5 поранених.

У четвер повідомлялося, що кількість жертв влучання ракети окупантів у Миколаєві в багатоповерхівку зросла до 7 людей.