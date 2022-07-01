Ракетний обстріл Миколаєва: кількість жертв зросла до 8
П'ятниця, 1 липня 2022, 03:40
Кількість жертв влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Миколаєва зросла до 8.
Джерело: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Дослівно: "О 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка.
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Таким чином, в наслідок надзвичайної ситуації 8 людей загинуло та 6 постраждало".
Що було раніше: У Миколаєві вранці 29 червня пролунали вибухи: окупанти влучили в багатоповерхівку. На той час було відомо про 4 загиблих і 5 поранених.
У четвер повідомлялося, що кількість жертв влучання ракети окупантів у Миколаєві в багатоповерхівку зросла до 7 людей.
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