Миколаїв: під завалами знайшли ще одне тіло, кількість загиблих зросла
Четвер, 30 червня 2022, 16:29
Кількість жертв влучання ракети окупантів у Миколаєві в багатоповерхівку зросла з 7 людей.
Джерело: ДСНС, мер міста Олександр Сенкевич
Дослівно: "Під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п`ятиповерхівки, рятувальниками виявлено тіло жінки".
Деталі: За даними ДСНС, окрім 7 загиблих ще 6 поранених людей.
За словами Сенкевича, з-під завалів дістали тіло 21-річної дівчини.
Що було раніше: У Миколаєві вранці 29 червня пролунали вибухи: окупанти влучили в багатоповерхівку. На той час було відомо про 4 загиблих і 5 поранених.