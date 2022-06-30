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Миколаїв: під завалами знайшли ще одне тіло, кількість загиблих зросла

Роман ПетренкоЧетвер, 30 червня 2022, 16:29
фото дснс

Кількість жертв влучання ракети окупантів у Миколаєві в багатоповерхівку зросла з 7 людей.

Джерело: ДСНС, мер міста Олександр Сенкевич

Дослівно: "Під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п`ятиповерхівки, рятувальниками виявлено тіло жінки".

Деталі: За даними ДСНС, окрім 7 загиблих ще 6 поранених людей.

За словами Сенкевича, з-під завалів дістали тіло 21-річної дівчини.

Що було раніше: У Миколаєві вранці 29 червня пролунали вибухи: окупанти влучили в багатоповерхівку. На той час було відомо про 4 загиблих і 5 поранених.

Теми: МиколаївДСНСобстрілвійна
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