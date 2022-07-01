По Білгород-Дністровському району росіяни вдарили 3 ракетами Х-22 – ОК "Південь"

Рятувальники розбирають завали у житловій 9-поверхівці, в яку влучила російська ракета. Фото з Facebook ДСНС

Російські загарбники вдарили по Білгород-Дністровському району Одеської області трьома ракетами Х-22, їх запустили з напрямку Чорного моря.

Джерело: Одеська міська рада з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно ОК "Південь": "Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку".

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Деталі: Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни завдали ракетних ударів по селищу Сергіївка. У дев'ятиповерховому будинку зруйновано зовнішню стіну та перекриття з 1 по 9 поверх.

Фото з Telegram Кирила Тимошенка

На базі відпочинку пошкоджено два поверхи житлового корпусу.

Фото з Telegram Кирила Тимошенка

Станом на 8:30 ранку 18 людей загинуло, серед них 2 дитини.

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Медичну допомогу надали 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка. З-під завалів врятували 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізували.

Фото з Telegram Кирила Тимошенка

Рятувальні роботи тривають. Також на місцях влучань ракет працюють слідчо-оперативні групи.

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