По Білгород-Дністровському району росіяни вдарили 3 ракетами Х-22 – ОК "Південь"
Російські загарбники вдарили по Білгород-Дністровському району Одеської області трьома ракетами Х-22, їх запустили з напрямку Чорного моря.
Джерело: Одеська міська рада з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Дослівно ОК "Південь": "Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку".
Деталі: Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни завдали ракетних ударів по селищу Сергіївка. У дев'ятиповерховому будинку зруйновано зовнішню стіну та перекриття з 1 по 9 поверх.
На базі відпочинку пошкоджено два поверхи житлового корпусу.
Станом на 8:30 ранку 18 людей загинуло, серед них 2 дитини.
Медичну допомогу надали 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка. З-під завалів врятували 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізували.
Рятувальні роботи тривають. Також на місцях влучань ракет працюють слідчо-оперативні групи.
Передісторія:
- Вночі окупанти вдарили ракетами по Одеській області. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок, у результаті чого щонайменше 14 людей загинули, ще 30 отримали поранення.
- Також ракети поцілили у базу відпочинку, у результатті чого є загиблі.