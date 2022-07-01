З 1 липня запрацював візовий режим з росіянами

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко нагадав, що з 1 липня почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації.

Джерело: Дейнеко у Facebook

Пряма мова Дейнеко: "Відсьогодні (з 1 липня – ред.) на кордоні почало діяти рішення уряду про припинення безвізових поїздок для росіян…

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Візовий режим також дозволить посилити безпеку нашої держави. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.

Та хочу попередити громадян РФ: навіть якщо отримали візу, розслаблятися не варто! Це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці!".

Нагадаємо: Державна прикордонна служба готова до перевірки громадян Росії, які матимуть намір потрапити до України після введення візового режиму 1 липня, але віза не є стовідсотковою гарантією для перетину кордону.