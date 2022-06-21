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Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну - прикордонники

Валентина РоманенкоВівторок, 21 червня 2022, 16:52

Державна прикордонна служба готова до перевірки громадян Росії, які матимуть намір потрапити до України після введення візового режиму 1 липня, але віза не є стовідсотковою гарантією для перетину кордону.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону та в коментарі УП, сайт МЗС

Пряма мова: "Через повномасштабну військову агресію Росії проти України показники (перетину кордону росіянами) знизилися до фактично критичного рівня. Зараз одиниці громадян РФ перетинають кордон України і то – за наявності вагомих підстав".

Деталі: Демченко нагадав, що у зв’язку з війною всі пункти пропуску з Росією і Білоруссю та придністровському сегменті кордону з Молдовою закриті з кінця лютого.

Процедурою видачі віз опікуватиметься Міністерство закордонних справ України.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що наявність візи (як і посвідки на проживання –ред.) не гарантує іноземним громадянам, а в цьому випадку - росіянам, перетин кордону з Україною.

Згідно з законодавством України про прикордонний контроль, на це впливають 5 критеріїв, яким мають відповідати іноземці: наявність дійсного паспорта, відсутність інформації про обмеження в’їзду під правоохоронних органів України, віза, наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення та підтведження мети поїздки.

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"Якщо хтось з іноземців не відповідає одній із цих вимог, то навіть за наявності візи таким особам може бути відмовлено у в’їзді в нашу країну", - наголосив Демченко.

Він зазначив, що прикордонники мають доступ до баз даних щодо віз, які видаються дипломатичними відомствами України, до ресурсу "е-Візи", тому мають змогу оперативно перевірити, чи дійсною є віза, чи видавалася вона цій особі і не є підробленою.

Підроблена віза може загрожувати забороною в’їзду в Україну на 3 роки.

Як повідомляється на сайті МЗС, враховуючи припинення діяльності українських посольства та консульств на території РФ, російські громадяни в Росії можуть звертатися до візових центрів зовнішнього постачальника послуг (компанія VFS Global) у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Візові клопотання будуть опрацьовуватися українськими дипломатичними установами в третіх країнах в співпраці із українським компетентними органами.

Громадяни РФ, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах.

Остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону ухвалюють посадові особи Державної прикордонної служби України.

Теми: візиРосіяПрикордонна служба
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