Кабмін запровадив візовий режим з Росією

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення з 1 липня дії угоди з Росією про безвізовий режим.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Дослівно: "Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим.

Росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи. Рішення набуває чинності з 1 липня цього року".

Що передувало: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.

За словами джерел УП, якщо росіянин в Росії і захоче поїхати в Україну, то йде у візовий центр, якщо за кордоном, то йде в українське посольство або у візовий центр і отримує там візу на в'їзд.