Удар по Сергіївці: уже 21 загиблий, серед них дитина

рятувальник під час розбору завалів у сергіївці 1 липня, фото дснс

Внаслідок російського ракетного удару 1 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинула 21 особа, серед яких одна дитина.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону, ДСНС

Деталі: Братчук повідомив, що кількість загиблих зросла до 21. Серед жертв – хлопчик 12 років.

Пізніше у ДСНС підтвердили, що станом на 17:05 1 липня внаслідок ракетного удару по Сергіївці загинула 21 особа.

16 загиблих – у житловому будинку і 5 осіб – на базі відпочинку, з них 1 дитина. Госпіталізовано 39 осіб, з яких 38 осіб – із житлового будинку, в тому числі 6 дітей.

Врятовано 8 осіб, з них 3 дитини.

Що передувало: Вночі в Одеській області зафіксоване влучання ворожої ракети.

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Пізніше заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни завдали ракетних ударів по селу Сергіївка.