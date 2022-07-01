У Туреччині завершується підготовка трьох Bayraktar для України
П'ятниця, 1 липня 2022, 16:23
Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що завершується підготовка трьох безоплатих Bayraktar Tb2, які відправляться до України у рамках ініціативи "Народний Байрактар".
Джерело: Боднар у Twitter
Пряма мова: "Слова з ділом не розходяться - завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання до України у рамках програми "Народний Байрактар".
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Що було раніше: Турецька компанія Baykar заявила, що передасть Україні три БПЛА "Bayraktar TB2", на які українці за кілька днів змогли зібрати 600 мільйонів гривень, безкоштовно.
Передісторія:
- Телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков 22 червня відкрили збір коштів на безпілотники для ЗСУ. Метою було зібрати 500 млн гривень на 3 "Байрактари".
- Українці впоралися за 3 доби, зібравши разом 600 мільйонів гривень на 4 безпілотники.
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