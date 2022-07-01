Окупанти провели тренування біля "Кримського мосту", напустили диму

Окупанти потренувалися захищати "Кримський міст", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм, споруду затягнуло клубами диму а на самому мосту сталося ДТП.

Джерело: соціальні мережі, маріонетковий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "З приводу задимлення в районі "Кримського мосту", про який пишуть ЗМІ та телеграм-канали. Правоохоронні органи проводять навчання у районі цього стратегічного об'єкта".

Деталі: За словами Аксьонова, небезпеки для людей і мосту немає. Але саме під час проведення навчань на мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. Наразі ситуацію контролюють силовики.

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