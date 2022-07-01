Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти провели тренування біля "Кримського мосту", напустили диму

"Українська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 16:42
Скріншот

Окупанти потренувалися захищати "Кримський міст", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм, споруду затягнуло клубами диму а на самому мосту сталося ДТП.

Джерело: соціальні мережі, маріонетковий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "З приводу задимлення в районі "Кримського мосту", про який пишуть ЗМІ та телеграм-канали. Правоохоронні органи проводять навчання у районі цього стратегічного об'єкта".

 
 

Деталі: За словами Аксьонова, небезпеки для людей і мосту немає. Але саме під час проведення навчань на мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. Наразі ситуацію контролюють силовики.

Що було раніше:

  • 16 червня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що безпека "Кримського мосту", який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм, гарантована військовими.
  • 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Теми: КримвійнаУкраїна
Головне сьогодні

Тайра розповіла про російський полон і де її тримали

Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо

США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS

відеоРосіяни після "жесту доброї волі" обстріляли Зміїний фосфорними бомбами – Залужний

ЗСУ відбили спробу розвідки боєм біля Лисичанська – зведення Генштабу

Понад 30 продавців зброї в РФ уникли західних санкцій – Reuters

Усі новини...
Крим
Українці не готові віддавати землі за мир – опитування
Окупанти відклали запуск поїзда з Криму до Херсона й Мелітополя
Росіяни хочуть відправити вчителів з Криму на роботу в окуповані міста України – КримSOS
Останні новини
01:26
Окупанти почали роздавати російські паспорти в Донецьку
01:10
У липні Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи
00:40
відеоЧерез ворожі обстріли у Бахмуті – 5 поранених, серед них – дитина
00:15
фотоЗа день росіяни випустили понад 270 мін, ракет і снарядів по Сумщині – Живицький
23:49
Зеленський подякував Байдену за нову допомогу: Суттєво посилить нашу ППО
23:29
Зеленський: Серед загиблих у Сергіївці – 4 людей з однієї родини
22:58
У списку на обмін 29 червня була лише одна жінка – "Азов"
22:56
Тайра розповіла про російський полон і де її тримали
22:49
У США вважають, що РФ не має достатньо сил для контролю окупованого Херсона – ЗМІ
22:32
Північна Македонія підтримала "французький план" подальшого зближення з ЄС
Усі новини...