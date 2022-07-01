Окупанти провели тренування біля "Кримського мосту", напустили диму
П'ятниця, 1 липня 2022, 16:42
Окупанти потренувалися захищати "Кримський міст", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм, споруду затягнуло клубами диму а на самому мосту сталося ДТП.
Джерело: соціальні мережі, маріонетковий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram
Пряма мова Аксьонова: "З приводу задимлення в районі "Кримського мосту", про який пишуть ЗМІ та телеграм-канали. Правоохоронні органи проводять навчання у районі цього стратегічного об'єкта".
Деталі: За словами Аксьонова, небезпеки для людей і мосту немає. Але саме під час проведення навчань на мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. Наразі ситуацію контролюють силовики.
Що було раніше:
- 16 червня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що безпека "Кримського мосту", який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм, гарантована військовими.
- 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".