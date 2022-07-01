Окупанти провели тренування біля "Кримського мосту", напустили диму

Окупанти потренувалися захищати "Кримський міст", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм, споруду затягнуло клубами диму а на самому мосту сталося ДТП.

Джерело: соціальні мережі, маріонетковий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "З приводу задимлення в районі "Кримського мосту", про який пишуть ЗМІ та телеграм-канали. Правоохоронні органи проводять навчання у районі цього стратегічного об'єкта".

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Деталі: За словами Аксьонова, небезпеки для людей і мосту немає. Але саме під час проведення навчань на мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. Наразі ситуацію контролюють силовики.

Що було раніше:

16 червня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що безпека "Кримського мосту", який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм, гарантована військовими.

20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".