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Окупанти провели тренування біля "Кримського мосту", напустили диму

"Українська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 16:42
Окупанти провели тренування біля Кримського мосту, напустили диму
Скріншот

Окупанти потренувалися захищати "Кримський міст", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм, споруду затягнуло клубами диму а на самому мосту сталося ДТП.

Джерело: соціальні мережі, маріонетковий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "З приводу задимлення в районі "Кримського мосту", про який пишуть ЗМІ та телеграм-канали. Правоохоронні органи проводять навчання у районі цього стратегічного об'єкта".

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Деталі: За словами Аксьонова, небезпеки для людей і мосту немає. Але саме під час проведення навчань на мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. Наразі ситуацію контролюють силовики.

Що було раніше:

  • 16 червня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що безпека "Кримського мосту", який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм, гарантована військовими.
  • 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

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Теми: КримвійнаУкраїна
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