Захисники вдарили ракетами по вкрадених Росією "вишках Бойка" у Чорному морі
Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка"
Джерело: "Крыминформ", російський ставленик у Криму Сергій Аксьонов у Telegram, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram
Пряма мова Аксьонова: "Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу". Перебуваю на зв'язку з колегами з Міноборони та ФСБ, працюємо над порятунком людей".
Пряма мова Гончаренка: "Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян".
Деталі: За словами Аксьонова, є поранені і пропалі без вісти. Патрульні катери та авіація Міноборони РФ намагаються проводити рятувальні роботи.
За даними кримської колаборантки Ольги Ковітіді, внаслідок ракетного удару, три бурові платформи "Чорноморнафтогазу" на Одеському родовищі зазнали пошкоджень. Видобуток зараз припинено.
Передісторія:
- У 2014 році Росія захопила обидві установки, коли був анексований Крим. При цьому вони залишалися на Одеському родовищі, яке знаходиться набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова. У грудні 2015 року РФ відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму.
- 23 грудня 2015 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про арешт "вишок Бойка" - бурових установок на чорноморському шельфі, за які сім років тому Україна переплатила 400 млн доларів.
- У січні 2017 року український суд заарештував захоплені Росією бурові установки.