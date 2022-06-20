Захисники вдарили ракетами по вкрадених Росією "вишках Бойка" у Чорному морі

Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка"

Джерело: "Крыминформ", російський ставленик у Криму Сергій Аксьонов у Telegram, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу". Перебуваю на зв'язку з колегами з Міноборони та ФСБ, працюємо над порятунком людей".

Пряма мова Гончаренка: "Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян".

Деталі: За словами Аксьонова, є поранені і пропалі без вісти. Патрульні катери та авіація Міноборони РФ намагаються проводити рятувальні роботи.

За даними кримської колаборантки Ольги Ковітіді, внаслідок ракетного удару, три бурові платформи "Чорноморнафтогазу" на Одеському родовищі зазнали пошкоджень. Видобуток зараз припинено.

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