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Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 липня 2022, 22:16
Віталій Кім, фото Радіо Свобода

Влада Миколаївщини закликає евакуюватися мешканців прифронтових населених пунктів області, однак багато людей відмовляється.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми вивезли звідти всіх, хто цього хотів, а тепер ледь не "палками виганяємо" решту. Вони відмовляються, підписують документи про відмову, не хочуть їхати звідти. Нам доводиться туди їздити, привозити їжу, вмовляти, щоб вони евакуювались".

"Можливість їх вивезти є, і пропозиції від нас також є. В нас достатньо транспорту та людей, які цим займаються".

Деталі: За словами Кіма, можлива евакуація і в Миколаїв, і в інші регіони України, і за кордон.

"Ми перевозимо в Миколаїв, потім служби розбираються, хто куди може поїхати. Всередині регіону, за межі регіону, в нас є партнерські відносини із іншими областями та країнами. Вони приймають наших людей і готові там допомагати", - зазначив голова ОВА.

Що передувало: Вранці 1 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу з боку російських окупантів – по місту було випущено 12 ракет.

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29 червня окупанти влучили в багатоповерхівку в Миколаєві, загинуло 8 людей. 

Теми: Миколаївська областьевакуаціявійна
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