ЦПД: Росія проводить "тиху мобілізацію" через центри зайнятості

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє про те, що російська влада, не оголошуючи мобілізацію, продовжує масово набирати контрактників.

Джерело: ЦПД у Telegram

Дослівно: "В регіональних центрах зайнятості РФ з'явилися понад 22,2 тисячі вакансій для військовослужбовців за контрактом".

Деталі: За повідомленням ЦПД, щонайменше 7 підрозділів, що воювали в Україні, розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Деякі з таких підрозділів – 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю (в/ч №51460) та 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч №32515), що причетні до вбивств та тортур мирних жителів у місті Буча, - повідомляє Центр.

За підрахунками ЦПД, найбільше людей шукає 37-та мотострілецька бригада (в/ч №69647) з Бурятії, що на другому місці за кількістю загиблих.

"Ці вакансії вказують на втрати російської армії і на загальну проблему з набором військовослужбовців", – ідеться в повідомленні.