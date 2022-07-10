Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЦПД: Россия проводит "тихую мобилизацию" через центры занятости

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 00:46
ЦПД: Россия проводит тихую мобилизацию через центры занятости
фото: Getty Images

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает о том, что российские власти, не объявляя мобилизацию, продолжают массово набирать контрактников.

Источник: ЦПД в Telegram

Дословно: "В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысяч вакансий для военнослужащих по контракту".

Реклама:

Детали: По сообщению ЦПД, по меньшей мере, 7 воевавших в Украине подразделений разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

Некоторые из таких подразделений – 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края (в/ч №51460) и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в/ч №32515), причастные к убийствам и пыткам мирных жителей в городе Буча, - сообщает Центр.

По подсчетам ЦПИ, больше всего людей ищет 37-я мотострелковая бригада (в/ч №69647) из Бурятии, на втором месте по числу погибших.

ВИДЕО ДНЯ

"Эти вакансии указывают на потери российской армии и общую проблему с набором военнослужащих", - говорится в сообщении.

Темы: Росcияармиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
В московских аэропортах задерживались десятки рейсов
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: