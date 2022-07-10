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ЦПД: Россия проводит "тихую мобилизацию" через центры занятости

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 00:46
фото: Getty Images

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает о том, что российские власти, не объявляя мобилизацию, продолжают массово набирать контрактников.

Источник: ЦПД в Telegram

Дословно: "В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысяч вакансий для военнослужащих по контракту".

Детали: По сообщению ЦПД, по меньшей мере, 7 воевавших в Украине подразделений разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

Некоторые из таких подразделений – 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края (в/ч №51460) и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в/ч №32515), причастные к убийствам и пыткам мирных жителей в городе Буча, - сообщает Центр.

По подсчетам ЦПИ, больше всего людей ищет 37-я мотострелковая бригада (в/ч №69647) из Бурятии, на втором месте по числу погибших.

"Эти вакансии указывают на потери российской армии и общую проблему с набором военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Темы: Росcияармиявойна
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