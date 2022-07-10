Канада анонсувала нові санкції проти російської економіки

Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила, що Канада має намір запровадити нові санкції у зв’язку з невиправданим вторгненням Росії в Україну.

Джерело: Жолі у Twitter, МЗС Канади

Пряма мова: "…ми оголосили, що Канада має намір запровадити нові санкції проти нафтового, газового, хімічного та промислового секторів Росії.

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Ми непохитні у своїй підтримці України…"

"Канада не послабить тиск на російський режим".

Деталі: Ці санкції є продовженням обмежень, які Канада запроваджує проти російського режиму, включаючи оголошені 8 липня міністром Джолі на зустрічі G20 на індонезійському острові Балі.

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У МЗС країни заявляють, що Канада розширить існуючі санкції щодо нафтового, газового та хімічного секторів включно із промисловим виробництвом. Нові обмеження заборонять канадським службам сприяти виробництву товарів у цих галузях.

Зокрема ідеться про те, що нові санкції стосуватимуться наземного і трубопровідного транспорту, а також виробництва металів і транспорту, комп’ютерного, електронного, електричного та машинного обладнання.

Нагадаємо: Канада заблокувала 412,1 млн канадських доларів ($328 млн), які перебували на російських рахунках або фігурували в угодах за участю осіб, які потрапили під санкції.