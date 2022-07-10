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Канада анонсировала новые санкции против российской экономики

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 01:24
Канада анонсировала новые санкции против российской экономики
ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что Канада намерена ввести новые санкции в связи с неоправданным вторжением России в Украину.

Источник: Жоли в Twitter, МИД Канады

Прямая речь: "…мы объявили, что Канада намерена ввести новые санкции против нефтяного, газового, химического и промышленного секторов России.

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Мы непоколебимы в своей поддержке Украины…"

"Канада не ослабит давление на российский режим".

Детали: Эти санкции являются продолжением ограничений, введенных Канадой против российского режима, включая объявленные 8 июля министром Джоли на встрече G20 на индонезийском острове Бали.

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В МИД страны заявляют, что Канада расширит существующие санкции в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включая промышленное производство. Новые ограничения запретят канадским службам содействовать производству товаров в этих отраслях.

В частности, речь идет о том, что новые санкции будут касаться наземного и трубопроводного транспорта, а также производства металлов и транспорта, компьютерного, электронного, электрического и машинного оборудования.

Напомним: Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов ($328 млн), которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием попавших под санкции лиц.

Темы: КанадаРосcиясанкции
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