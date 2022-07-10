У США стався вибух на газовому заводі

Влада закликає людей евакуюватися після великої пожежі на газовому заводі в Оклахомі Сполучених Штатів.

Джерело: ABC News

Деталі: Пожежа трапилася на заводі OneOk у місті Медфорд.

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Поліція евакуювала усіх жителів у радіусі 2 миль від заводу.

Коли люди зможуть повернутися в домівки, наразі невідомо.

За попередніми даними, потерпілих нема.

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Крім того, поліція закликала поїздок біля або через Медфорд, зокрема, трасою 81.