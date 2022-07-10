В США произошел взрыв на газовом заводе
Воскресенье, 10 июля 2022, 05:25
Власти призывают людей эвакуироваться после большого пожара на газовом заводе в Оклахоме Соединенных Штатов.
Источник: ABC News
Детали: Пожар произошел на заводе OneOk в городе Медфорд.
Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода.
Когда люди смогут вернуться в дом, пока неизвестно.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Кроме того, полиция призвала поездок около или через Медфорд, в частности, по трассе 81.
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