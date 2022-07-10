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В США произошел взрыв на газовом заводе

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 05:25
В США произошел взрыв на газовом заводе
фото: Deer Creek Volunteer Fire Dept. Facebook

Власти призывают людей эвакуироваться после большого пожара на газовом заводе в Оклахоме Соединенных Штатов.

Источник: ABC News

Детали: Пожар произошел на заводе OneOk в городе Медфорд.

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Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода.

Когда люди смогут вернуться в дом, пока неизвестно.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Кроме того, полиция призвала поездок около или через Медфорд, в частности, по трассе 81.

Темы: СШАвзрыв
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