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Командир розповів про завдання "Грузинського легіону" на війни Росії в Україні

"Українська правда"Неділя, 10 липня 2022, 06:22
Мамулашвілі, фото: GeorgianNationalLegion

Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі розповів, які завдання виконує його військове формування під час війни Росії в Україні.

Джерело: Мамулашвілі в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми займаємося знищенням командних центрів, знищенням російської логістики. І це не є секретом. У нас досить спрямована специфіка і дуже вдало спланована.

Війна розпочалася для нас із 2014 року, і ми не бачимо жодних змін із того періоду. Просто Росія почала використовувати великокаліберну зброю, ракети й авіацію. Тобто для нас, військових, суттєвої різниці не сталося".

"Було звільнено кілька сіл. Про специфіку та конкретну операцію я, на жаль, не можу говорити зараз. Після закінчення війни, думаю, буде більш відкрита інформація".

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Теми: війнаГрузія
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