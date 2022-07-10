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Командир рассказал о задачах "Грузинского легиона" на войны России в Украине

"Украинская правда"Воскресенье, 10 июля 2022, 06:22
Мамулашвили, фото: GeorgianNationalLegion

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили рассказал, какие задачи выполняет его военное формирование во время войны России в Украине.

Источник: Мамулашвили в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы занимаемся уничтожением командных центров, уничтожением российской логистики. И это не секрет. У нас достаточно направленная специфика и очень удачно спланирована.

Война началась для нас с 2014 года, и мы не видим никаких изменений этого периода. Просто Россия стала использовать крупнокалиберное оружие, ракеты и авиацию. То есть для нас, военных, существенной разницы не произошло".

"Было освобождено несколько сел. О специфике и конкретной операции я, к сожалению, не могу говорить сейчас. После окончания войны, думаю, будет более открытая информация".

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Темы: войнаГрузия
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