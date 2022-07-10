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У Нью-Йорку сотні людей вийшли на акцію проти війни в Україні

Ольга Глущенко Неділя, 10 липня 2022, 07:04
У Нью-Йорку сотні людей вийшли на акцію проти війни в Україні
під час акції, фото: Укрінформ

Сотні активістів вийшли в Нью-Йорку на акцію "Війна не закінчилася".

Джерело: Укрінформ

Деталі: Активісти пройшли чотири кілометри містом по Бродвею – від Таймс-Сквер до парку Вашингтона.

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За словами одного з організаторів, Артура Згурова, мета акції – нагадати громадськості, що війна в Україні триває, Росія продовжує бомбити міста вбивати українців.

 

"Війна триває – ми не повинні втомлюватися повторювати це, і всі разом ми маємо зробити все, від нас залежне, аби вона закінчилася", – сказав на мітингу генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов.

 

Він підкреслив, що Україна не може погодитися на жодні умови, які б передбачали обмін територій на перемир‘я.

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У мітингу також узяв участь постійний представник Чеської Республіки при ООН Якуб Кулганек.

"Чехія повністю підтримує Україну, тому що йдеться не лише про Україну, – сковзав Кулганек у коментарі Укрінформу. – Адже українці борються не тільки за свою свободу, а й за нас. Тому для Чехії ця підтримка є такою важливою".

За словами чеського дипломата, суспільство та політики в його країні одностайні щодо цього питання.

"Ми не просто хочемо, аби Україна перемогла – нам це потрібно. Тому так активно допомагаємо в гуманітарній сфері та з постачанням зброї", – додав Кулганек.

Теми: СШАакціїмітингивійна
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