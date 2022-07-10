В Нью-Йорке сотни людей вышли на акцию против войны в Украине

Сотни активистов вышли в Нью-Йорке на акцию "Война не кончилась".

Источник: Укринформ

Детали: Активисты прошли четыре километра по городу по Бродвею – от Таймс-Сквер до парка Вашингтона.

По словам одного из организаторов, Артура Згурова, цель акции – напомнить общественности, что война в Украине продолжается, Россия продолжает бомбить города убивать украинцев.

"Война продолжается – мы не должны уставать повторять это, и все вместе мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы она закончилась", – сказал на митинге генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов.

Он подчеркнул, что Украина не может согласиться ни на какие условия, предусматривающие обмен территорий на перемирие.

В митинге также принял участие постоянный представитель Чешской Республики при ООН Якуб Кулганек.

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"Чехия полностью поддерживает Украину, потому что речь идет не только об Украине, – скользил Кулганек в комментарии Укринформу. – Ведь украинцы борются не только за свою свободу, но и за нас. Поэтому для Чехии эта поддержка так важна".

По словам чешского дипломата, общество и политики в его стране единодушны по этому вопросу.

"Мы не просто хотим, чтобы Украина победила – нам это нужно. Поэтому так активно помогаем в гуманитарной сфере и с поставкой оружия", – добавил Кулганек.