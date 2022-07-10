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Понад 30 людей можуть бути під завалами багатоповерхівки на Донеччині, обстріляної РФ

Валентина РоманенкоНеділя, 10 липня 2022, 08:16
фото ДСНС

Більше 3 десятків людей можуть бути під завалами 5-поверхівки у населеному пункті Часів Яр на Донеччині, яку окупанти обстріляли напередодні.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "Ураганів".

У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина".

Деталі: За словами Кириленка, наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами.

 
 

Рятувальна операція триває.

На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.

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Теми: Донецька областьвійна
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