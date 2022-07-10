Более 30 человек могут быть под завалами многоэтажки в Донецкой области, обстрелянной РФ
Более 3 десятков человек могут находиться под завалами 5-этажки в населенном пункте Часов Яр на Донбассе, которую оккупанты обстреляли накануне.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Прямая речь: "По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов".
В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти оказавшихся под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок".
Детали: По словам Кириленко, спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами.
Спасательная операция продолжается.
На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых.