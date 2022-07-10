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Более 30 человек могут быть под завалами многоэтажки в Донецкой области, обстрелянной РФ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 08:16
фото ГСЧС

Более 3 десятков человек могут находиться под завалами 5-этажки в населенном пункте Часов Яр на Донбассе, которую оккупанты обстреляли накануне.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов".

В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти оказавшихся под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок".

Детали: По словам Кириленко, спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами.

 
 

Спасательная операция продолжается.

На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых.

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Темы: Донецкая областьвойна
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