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Росіяни стягують війська біля Білогорівки, але на Сіверськ не просунулися – Гайдай

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 08:15
Росіяни атакують Луганщину, фото з Telegram Сергія Гайдая

Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти – але просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ їм не вдається.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. 

Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари".

Деталі: За словами Гайдая, росіяни досі живуть думками про те, як на початку березня "відхопили більшу частину області". 

Але, за твердженням керівника області, "то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони – і як тільки Збройні сили України зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця".

Пряма мова: "За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені в своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить. 

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Як от учора, коли поблизу Золотарівки окупанти потрапили під нашу артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався.

Тобто всі їхні намагання просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що захлинаються, дякуючи українським захисникам".

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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