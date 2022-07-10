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Россияне стягивают войска у Белогоровки, но на Северск не продвинулись – Гайдай

Елена РощинаВоскресенье, 10 июля 2022, 08:15
Россияне атакуют Луганщину, фото из Telegram Сергея Гайдая

Россияне стягивают войска близ Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты – но продвинуться со стороны Лисичанска на Северск им не удается.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Враг стягивает войска близ Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационных ударов, а быстро оккупировать всю Луганщину все еще не в состоянии.

Только за последнюю ночь россияне осуществили семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара".

Детали: По словам Гайдая, россияне до сих пор живут мыслями о том, как в начале марта "отхватили большую часть области".

Но, по утверждению руководителя области, "это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными крепкой линии обороны – и как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу".

Прямая речь: "За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует.

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Как вот вчера, когда вблизи Золотаревки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось.

То есть все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока захлебываются, благодаря украинским защитникам".

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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