Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові отримала поранення дівчинка – від війни постраждали вже 995 дітей

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 08:52

За останню добу зросла кількість дітей, поранених в Україні внаслідок дій російської армії: у центрі Харкова отримала поранення 12-річна дівчинка.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Дослівно: "9 липня внаслідок чергового обстрілу військами РФ житлових будинків в центральній частині м. Харків отримала поранення 12-річна дівчинка".

Реклама:

Деталі: За офіційно підтвердженими даними, з 24 лютого до ранку 10 липня, щонайменше 995 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: дітей-жертв залишилося 347, але зросла кількість поранених – 648 дітей.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За наявними даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 348, Харківській – 187, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

ВІДЕО ДНЯ

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 закладів освіти, з них 216 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

 

Теми: дітивійнаХарківпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
діти
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
Це свідоме рішення – любити дитину. Досвід родини, яка усиновила 7-річного хлопчика під час війни
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: