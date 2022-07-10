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У Харкові отримала поранення дівчинка – від війни постраждали вже 995 дітей

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 08:52

За останню добу зросла кількість дітей, поранених в Україні внаслідок дій російської армії: у центрі Харкова отримала поранення 12-річна дівчинка.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Дослівно: "9 липня внаслідок чергового обстрілу військами РФ житлових будинків в центральній частині м. Харків отримала поранення 12-річна дівчинка".

Деталі: За офіційно підтвердженими даними, з 24 лютого до ранку 10 липня, щонайменше 995 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: дітей-жертв залишилося 347, але зросла кількість поранених – 648 дітей.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За наявними даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 348, Харківській – 187, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 закладів освіти, з них 216 зруйновано повністю.

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Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

 

Теми: дітивійнаХарківпрокуратура
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