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В Харькове получила ранение девочка – от войны пострадали уже 995 детей

Елена РощинаВоскресенье, 10 июля 2022, 08:52

За последние сутки выросло количество детей, раненых в Украине в результате действий российской армии: в центре Харькова получила ранение 12-летняя девочка.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Дословно: "9 июля в результате очередного обстрела войсками РФ жилых домов в центральной части г. Харькова получила ранение 12-летняя девочка".

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Детали: По официально подтвержденным данным, с 24 февраля до утра 10 июля по меньшей мере 995 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации: детей-жертв осталось 347, но возросло количество раненых – 648 детей.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По имеющимся данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 348, Харьковской – 187, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2116 учебных заведений, из них 216 разрушены полностью.

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единый доказательный хаб warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

 

Темы: детивойнаХарьковпрокуратура
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