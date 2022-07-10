Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії назвала важливу ціль Росії на Донеччині

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 08:59

Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі і району Лисичанська на сході. Російські сили, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань у районі Попасної", - йдеться у зведенні.

Тимчасом, бої з району Ізюма продовжують концентруватися вздовж напрямку головної дороги Е40

"Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області", - заявила британська розвідка.

Напередодні у розвідці Британії повідомили, що Росія, ймовірно, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів.

Теми: війнарозвідка
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський наступ в напрямку Краснопілля та Мар'їнки

Правозахисник Буткевич потрапив у полон до росіян

відеоОкупанти вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку

Зеленський наказав деокупувати південь України – Резніков

Окупанти хочуть стратити двох "азовців"

Україна закликала Канаду не піддаватись на шантаж Кремля і скасувати рішення щодо турбіни

Усі новини...
війна
Ворожий вертоліт збили зенітники під Горлівкою
Із Маріуполя в бік лінії фронту попрямувала колона техніки – радник мера 
Росіяни розбомбили батальйон донецьких бойовиків - СБУ
Останні новини
08:36
У Португалії четвертий день гасять масштабну лісову пожежу, постраждали близько 30 людей
08:17
На Луганщині Росія кидає в бій "ждунів", на Донеччині вбиває цивільних – глави областей
07:52
Дніпропетровщина: ніч без сирен, але з обстрілами 
07:20
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський наступ в напрямку Краснопілля та Мар'їнки
06:25
В барах Південної Африки сталися стрілянини, вбиті два десятки людей
05:33
ISW: Росіяни посилюють удари біля Бахмута, хочуть відрізати місто
04:50
фотоРосійська ракета влучила в багатоповерхівку в Харкові
04:25
Голова британського МЗС претендує на пост прем'єра
03:29
Сєвєродонецьк: Окупанти перефарбували стелу на в'їзді в колір російського прапора
02:49
Херсонщина: ЗСУ вразили пункт Росгвардії
Усі новини...