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Розвідка Британії назвала важливу ціль Росії на Донеччині

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 08:59
Розвідка Британії назвала важливу ціль Росії на Донеччині

Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі і району Лисичанська на сході. Російські сили, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань у районі Попасної", - йдеться у зведенні.

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Тимчасом, бої з району Ізюма продовжують концентруватися вздовж напрямку головної дороги Е40

"Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області", - заявила британська розвідка.

Напередодні у розвідці Британії повідомили, що Росія, ймовірно, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів.

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Теми: війнарозвідка
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