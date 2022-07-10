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Разведка Британии назвала важную цель России для продвижения в Донецкой области

"Европейская правда"Воскресенье, 10 июля 2022, 08:59
Разведка Британии назвала важную цель России для продвижения в Донецкой области

Контроль над трассой E40, соединяющую Донецк и Харьков, вероятно станет важной целью для России, которая пытается продвинуться в Донецкой области.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Британии, сообщает "Европейская правда".

"Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и района Лисичанска на востоке. Российские силы, вероятно, совершили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной", - говорится в сводке.

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Между тем бои из района Изюма продолжают концентрироваться вдоль направления главной дороги Е40.

"Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для России, пытающейся продвинуться в Донецкой области", - заявила британская разведка.

Накануне в разведке Британии сообщили, что Россия, вероятно, готовится к новому наступлению в Украине, стягивая к российско-украинской границе резервы из разных регионов.

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Темы: войнаразведка
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