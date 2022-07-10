Регіони: Херсонщина потерпає від вибухів та пожеж, у фокусі знову Чорнобаївка

Херсонська область потерпає від вибухів та пожеж, ворог поливає вогнем ще кілька областей України.

Джерело: дані голів обласних військових адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00 10 липня

Херсонщина: числені вибухи та пожежі спостерігалися в районах Херсонщини, в тому числі знову — Чорнобаївка. На великих територіях області горять поля і ліса. Критична ситуація у громадах Бериславського району, зокрема у селах Калинівської ТГ, Великоолександрівської, Високопілля та Нової Воронцовки.

Напружена ситуація із медикаментами, дефіцит кадрів у лікарнях та освітніх закладах. Через залякування та тиск тисячі профільних спеціалістів вимушені тікати.

Обласна влада радить жителям евакуюватися.

Чернігівщина: вночі був мінометний обстріл в районі села Миколаївка (Семенівська громада), загиблих немає.

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Сумщина: вночі ворог обстрілював громади на півночі області з мінометів та ствольної артилерії. Попередньо − втрат немає. Минулої доби росіяни протягом дня обстрілювали три громади області: Шалигінську, Хотінську, Есманьську.

Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Криворізький район, територію Зеленодольськоі громади. Населені пункти не зачепило. Люди, на щастя, не постраждали.

Харківщина: вночі у місті Харків — кілька влучань по Слобідському та Основ’янському районах, пошкоджено житлові будинки та освітній заклад, за попередніми даними госпіталізовано дві людини.

По області протягом доби окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському, Богодухівському районах. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, відкриті території.

Протягом доби одна людина загинула, одна —поранена, одну особу ушпиталено.

Луганщина: намагання ворога просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що невдалі. Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти., завдають авіаційних ударів: упродовж останньої ночі здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари.

Донеччина: за минулу добу — 5 ракетних ударів по Костянтинівці (один загиблий, 18 поранених), один удар — по нещодавно звільненій від росіян Павлівці у Вугледарській громаді. В Авдіївці — більше 10 обстрілів з РСЗВ і ствольної артилерії, всі — по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

В Мар'їнці і Красногорівці — обстріли з РСЗВ. В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляний дачний кооператив у Новоселівці Першій. У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому.

Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.

Пізно ввечері — три ракетні удари по Часовому Яру, на даний час відомо про 6 загиблих і 5 поранених цивільних. Під завалами — щонайменше три десятки людей. Рятувальна операція триває.

В області відсутнє газопостачання та частково вода і електрика. Населенню рекомендовано евакуюватися.

Миколаївщина: обстріли сіл Березнегуватськоі громади по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вдень 9 липня — обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по городах домогосподарств. Постраждало три людини.

Запоріжжя без ексцесів. Вночі було чути роботу української артилерії на підступах до обласного центру.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.