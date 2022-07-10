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Регионы: Херсонщина страдает от взрывов и пожаров, в фокусе снова Чернобаевка

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 09:43

Херсонская область страдает от взрывов и пожаров, враг поливает огнем несколько областей Украины.

Источник: данные глав областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 10 июля

Херсонщина: многочисленные взрывы и пожары наблюдались в районах Херсонщины, в том числе снова Чернобаевка. На обширных территориях области горят поля и леса. Критическая ситуация в общинах Бериславского района, в частности, в селах Калиновской ТО, Великоалександровской, Высокополья и Новой Воронцовки.

Напряженная ситуация с медикаментами, дефицит кадров в больницах и учебных заведениях. Из-за устрашения и давления тысячи профильных специалистов вынуждены бежать.

Областные власти советуют жителям эвакуироваться.

Черниговщина: ночью был минометный обстрел в районе села Николаевка (Семеновская община), погибших нет.

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Сумщина: ночью враг обстреливал общины на севере области из минометов и ствольной артиллерии. Предварительно – потерь нет. За прошедшие сутки россияне в течение дня обстреливали три общины области: Шалыгинскую, Хотинскую, Эсманскую.

Днепропетровщина: враг снова обстрелял Криворожский район, территорию Зеленодольской общины. Населённые пункты не коснулись. Люди, к счастью, не пострадали.

Харьковщина: ночью в городе Харьков — несколько попаданий по Слободскому и Основянскому районам, повреждены жилые дома и образовательное учреждение, по предварительным данным госпитализированы два человека.

По области в течение суток оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому, Богодуховскому районам. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, открытые территории.

В течение суток один человек погиб, один — ранен, один человек госпитализирован.

Луганщина: попытки врага продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока неудачны. Россияне стягивают войска вблизи Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты, наносят авиационных ударов: за последнюю ночь совершено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара.

Донецкая область: за минувшие сутки — 5 ракетных ударов по Константиновке (один погибший, 18 раненых), один удар — по недавно освобожденной от россиян Павловке в Угледарской общине. В Авдеевке – более 10 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии, все – по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

В Марьинке и Красногоровке – обстрелы из РСЗО. В Очеретинской общине из "Смерчей" обстрелян дачный кооператив в Новоселовке Первой. В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево.

Один погибший и один раненый в Переездном Звановской общины.

Поздно вечером — три ракетных удара по Часовому Яру, в настоящее время известно о 6 погибших и 5 раненых гражданских. Под завалами — по меньшей мере три десятка человек. Спасательная операция продолжается.

В области отсутствует газоснабжение и частично вода и электричество. Населению рекомендовано эвакуироваться.

Николаевщина: обстрелы сел Березнеговатской общины по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Днем 9 июля обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно по огородам домохозяйств. Пострадали три человека.

Запорожье без эксцессов. Ночью было слышно работу украинской артиллерии на подступах к областному центру.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Полтавской, Житомирской и Киевской.

Темы: война
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