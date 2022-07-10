Найбільших втрат минулої доби ворог зазнав на Краматорському напрямку - Генштаб ЗСУ
Неділя, 10 липня 2022, 09:56
Від початку поновмасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже приблизно 37300 вояк.
Джерело: дані Генштабу, оприлюднені в неділю
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1641 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од,
- артилерійських систем – 834 (+2) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 108 (+0) од,
- літаків– 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,
- спеціальна техніка - 66 (+0).
Вказано, що минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Дані уточнюються.