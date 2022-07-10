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Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Краматорском направлении - Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 09:56
инфографика ГПСУ

С начала поновмасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже примерно 37 300 вояк.

Источник: данные Генштаба, обнародованные в воскресенье

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 37300 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1641 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3823 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 834 (+2) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 108 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2),
  • крылатые ракеты – 155 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,
  • специальная техника – 66 (+0).

Указано, что за прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.

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Темы: войнаГенштабРосcия
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