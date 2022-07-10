Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Краматорском направлении - Генштаб ВСУ
Воскресенье, 10 июля 2022, 09:56
С начала поновмасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже примерно 37 300 вояк.
Источник: данные Генштаба, обнародованные в воскресенье
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 37300 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1641 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3823 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 834 (+2) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 108 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2),
- крылатые ракеты – 155 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,
- специальная техника – 66 (+0).
Указано, что за прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Данные уточняются.
ВИДЕО ДНЯ