Наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Краматорском направлении - Генштаб ВСУ

С начала поновмасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже примерно 37 300 вояк.

Источник: данные Генштаба, обнародованные в воскресенье

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:

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личного состава - около 37300 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1641 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3823 (+8) ед,

артиллерийских систем – 834 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 108 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2),

крылатые ракеты – 155 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,

специальная техника – 66 (+0).

Указано, что за прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.