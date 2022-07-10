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Колишні міністри Хант та Джавід поборються за крісло прем’єра Британії

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 11:17

Британські депутати та колишні міністри охорони здоров'я Саджид Джавід і Джеремі Хант, який також очолював МЗС, використали інтерв'ю газеті Telegraph, щоб оголосити про приєднання до перегонів за місце Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

І Хант, який програв Джонсону у перегонах за лідерство у 2019 році, і Джавід заявили, що у разі перемоги знизять корпоративний податок до 15%. 

Джавід також сказав, що скасує збільшення внесків на соціальне забезпечення, яке відбулося у квітні.

Джавід, який також є колишнім міністром фінансів, сказав, що "ми не можемо дозволити собі не знизити податки".

Новий міністр фінансів Великої Британії Надхім Захаві, який був призначений на посаду на початку цього тижня, також буде брати участь у виборах нового лідера Консервативної партії.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що вирішив не брати участі у виборах.

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Глава британського уряду Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Дивіться нове відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона

Теми: Велика Британія
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