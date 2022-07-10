Бывшие министры Хант и Джавид сразятся за кресло премьера Британии

Британские депутаты и бывшие министры здравоохранения Саджид Джавид и Джереми Хант, также возглавлявший МИД, использовали интервью газете Telegraph, чтобы объявить о присоединении к гонке за место Бориса Джонсона в должности премьер-министра.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

И Хант, проигравший Джонсону в гонке за лидерство в 2019 году, и Джавид заявили, что в случае победы снизят корпоративный налог до 15%.

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Джавид также сказал, что отменит состоявшееся в апреле увеличение вкладов на социальное обеспечение.

Джавид, также являющийся бывшим министром финансов, сказал, что "мы не можем позволить себе не снизить налоги".

Новый министр финансов Великобритании Надхим Захави, назначенный на должность в начале этой недели, также будет участвовать в выборах нового лидера Консервативной партии.

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Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что решил не принимать участия в выборах.

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.

После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.

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