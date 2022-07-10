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У Макарові запрацював мобільний госпіталь

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 11:38
У Макарові запрацював мобільний госпіталь
Мобільний госпіталь у Макарові, скриншот

Поблизу Макарівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування запрацював мобільний госпіталь, який передали з Данії. 

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба 

Пряма мова: "Під час бойових дій лікарня була пошкоджена. Наразі медзаклад перебуває на реконструції. Поруч тимчасово запрацював мобільний шпиталь.

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Це комплекс спеціально побудованих за сучасними технологіями приміщень по типу наметів-павільйонів. Там автономна система електрики, водопостачання, водоочищення, каналізації, вентиляції та кондиціонування повітря. 

Шпиталь має операційну, яка оснащена сучасним хірургічним та травматологічним інструментарієм та обладнанням. Окреме приміщення займає рентген-служба. Також у госпіталі власна система стерилізації матеріалів та інструментів, контролю санітарного стану".

Деталі: Кулеба відзначив, що мобільний шпиталь був переданий "Першому добровольчому мобільному шпиталю імені Миколи Пирогова" Данською агенцією з управління надзвичайними ситуаціями Міністерства оборони Королівства Данія.

ВІДЕО ДНЯ

У шпиталі працюватимуть місцеві медичні працівники.

Теми: Київська областьмедицинавійнаДанія
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