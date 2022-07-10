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В Макарове заработал мобильный госпиталь

Елена РощинаВоскресенье, 10 июля 2022, 11:38
Мобильный госпиталь в Макарове, скриншот

Рядом с Макаровской многопрофильной больницей интенсивного лечения заработал мобильный госпиталь, переданный из Дании.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба

Прямая речь: "Во время боевых действий больница была повреждена. В настоящее время медучреждение находится на реконструкции. Рядом временно заработал мобильный госпиталь.

Это комплекс специально построенных по современным технологиям помещений по типу палаток-павильонов. Там автономная система электричества, водоснабжения, водоочистки, канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Госпиталь имеет операционную, оснащенную современным хирургическим и травматологическим инструментарием и оборудованием. Отдельное помещение занимает рентген-служба. Также в госпитале собственная система стерилизации материалов и инструментов, контроля санитарного состояния".

Детали: Кулеба отметил, что мобильный госпиталь был передан "Первому добровольческому мобильному госпиталю имени Николая Пирогова" Датским агентством по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства обороны Королевства Дания.

В госпитале будут работать местные медицинские работники.

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Темы: Киевская областьмедицинавойнаДания
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