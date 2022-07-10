Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Макарове заработал мобильный госпиталь

Елена РощинаВоскресенье, 10 июля 2022, 11:38
В Макарове заработал мобильный госпиталь
Мобильный госпиталь в Макарове, скриншот

Рядом с Макаровской многопрофильной больницей интенсивного лечения заработал мобильный госпиталь, переданный из Дании.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба

Прямая речь: "Во время боевых действий больница была повреждена. В настоящее время медучреждение находится на реконструкции. Рядом временно заработал мобильный госпиталь.

Реклама:

Это комплекс специально построенных по современным технологиям помещений по типу палаток-павильонов. Там автономная система электричества, водоснабжения, водоочистки, канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Госпиталь имеет операционную, оснащенную современным хирургическим и травматологическим инструментарием и оборудованием. Отдельное помещение занимает рентген-служба. Также в госпитале собственная система стерилизации материалов и инструментов, контроля санитарного состояния".

Детали: Кулеба отметил, что мобильный госпиталь был передан "Первому добровольческому мобильному госпиталю имени Николая Пирогова" Датским агентством по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства обороны Королевства Дания.

ВИДЕО ДНЯ

В госпитале будут работать местные медицинские работники.

Темы: Киевская областьмедицинавойнаДания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: