У Польщі зібрали 9 млн злотих на Bayraktar для України

У Польщі вдалося зібрати вже 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.

Про це повідомила українська активістка у Польщі Наталка Панченко, пише "Європейська правда".

"Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України", - написала вона у Facebook.

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Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.

Про те, як поляки допомагають Україні, як українки та українці у Польщі ведуть боротьбу з агресором, розповіла в інтерв'ю "Європейській правді" лідерка ініціативи "Євромайдан-Варшава" та лауреатка премії "Активіст року" у Польщі Наталія Панченко.