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В Польше собрали 9 млн злотых на Bayraktar для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 10 июля 2022, 11:46

В Польше удалось собрать уже 9 млн злотых в рамках кампании по сбору средств на беспилотник Bayraktar для Украины.

Об этом сообщила украинская активистка в Польше Наталья Панченко, пишет "Европейская правда".

"Воскресенье начинается прекрасно! 9 миллионов злотых собрали поляки на Bayraktar для Украины", - написала она в Facebook.

Напомним, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине. 

Необходимые 22,5 млн злотых планируют собрать за 30 дней.

О том, как поляки помогают Украине, как украинцы и украинцы в Польше борются с агрессором, рассказала в интервью "Европейской правде" лидер инициативы "Евромайдан-Варшава" и лауреат премии "Активист года" в Польше Наталья Панченко.

Темы: байрактарвойнаПольша
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