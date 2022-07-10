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Із Маріуполя в бік лінії фронту попрямувала колона техніки – радник мера 

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 12:05

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що російські війська виводять техніку з міста в бік лінії фронту.

Джерело: Telegram-канал Андрющенко Time 

Пряма мова: "Вчора після 13:00 велика колона техніки з позначкою V та 5 автобусів з військовими, що напередодні в'їхали в Маріуполь, вирушили в бік м. Бердянськ.

Також, частину військової техніки з місць зберігання в Маріуполі додано до колони.

Окупанти продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту". 

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Теми: МаріупользброявійнаРосія
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