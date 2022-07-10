Із Маріуполя в бік лінії фронту попрямувала колона техніки – радник мера
Неділя, 10 липня 2022, 12:05
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що російські війська виводять техніку з міста в бік лінії фронту.
Джерело: Telegram-канал Андрющенко Time
Пряма мова: "Вчора після 13:00 велика колона техніки з позначкою V та 5 автобусів з військовими, що напередодні в'їхали в Маріуполь, вирушили в бік м. Бердянськ.
Також, частину військової техніки з місць зберігання в Маріуполі додано до колони.
Окупанти продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту".
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