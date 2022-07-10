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Из Мариуполя в сторону линии фронта направилась колонна техники – советник мэра

Елена РощинаВоскресенье, 10 июля 2022, 12:05

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские войска выводят технику из города в сторону линии фронта.

Источник: Telegram-канал Андрющенко Time

Прямая речь: "Вчера после 13:00 большая колонна техники с отметкой V и 5 автобусов с военными, накануне въехавшими в Мариуполь, отправились в сторону г. Бердянск.

Также часть военной техники из мест хранения в Мариуполе добавлена ​​в колонну.

Оккупанты продолжают вывод техники из Мариуполя в сторону линии фронта".

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Темы: МариупольоружиевойнаРосcия
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