Из Мариуполя в сторону линии фронта направилась колонна техники – советник мэра
Воскресенье, 10 июля 2022, 12:05
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские войска выводят технику из города в сторону линии фронта.
Источник: Telegram-канал Андрющенко Time
Прямая речь: "Вчера после 13:00 большая колонна техники с отметкой V и 5 автобусов с военными, накануне въехавшими в Мариуполь, отправились в сторону г. Бердянск.
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Также часть военной техники из мест хранения в Мариуполе добавлена в колонну.
Оккупанты продолжают вывод техники из Мариуполя в сторону линии фронта".