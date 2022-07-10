Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія заблокувала доступ до німецької газети Die Welt

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 12:46

Роскомнагляд обмежив доступ до сайту щоденної німецької газети Die Welt.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське державне агентство ТАСС.

Про блокування свідчать дані сервісу відомства для перевірки обмеження доступу до сайтів або сторінок сайтів в інтернеті.

Реклама:

Доступ до сайту www.welt.de був обмежений відповідно до регламенту блокування сайтів, що містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях. 

Доступ обмежений на вимогу Генпрокуратури РФ.

Die Welt – німецька щоденна газета видавництва Axel Springer SE, заснована у 1946 році. Тираж складає понад 250 тисяч екземплярів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у червні у Росії заблокували сайт британського видання The Telegraph.

Також у Росії заблоковані сайти "Голосу Америки", BBC, "Радіо Свобода", Euronews, DW.

Теми: Росіясвобода словавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Росія
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: