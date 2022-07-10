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Росія заблокувала доступ до німецької газети Die Welt

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 12:46

Роскомнагляд обмежив доступ до сайту щоденної німецької газети Die Welt.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське державне агентство ТАСС.

Про блокування свідчать дані сервісу відомства для перевірки обмеження доступу до сайтів або сторінок сайтів в інтернеті.

Доступ до сайту www.welt.de був обмежений відповідно до регламенту блокування сайтів, що містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях. 

Доступ обмежений на вимогу Генпрокуратури РФ.

Die Welt – німецька щоденна газета видавництва Axel Springer SE, заснована у 1946 році. Тираж складає понад 250 тисяч екземплярів.

Раніше у червні у Росії заблокували сайт британського видання The Telegraph.

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Також у Росії заблоковані сайти "Голосу Америки", BBC, "Радіо Свобода", Euronews, DW.

Теми: Росіясвобода словавійна
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