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Россия заблокировала доступ к немецкой газете Die Welt

"Европейская правда"Воскресенье, 10 июля 2022, 12:46

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское государственное агентство ТАСС.

О блокировке свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

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Доступ к сайту www.welt.de был ограничен в соответствии с регламентом блокирования сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ.

Die Welt – немецкая газета издательства Axel Springer SE, основанная в 1946 году. Тираж составляет более 250 тысяч экземпляров.

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Ранее в июне в России заблокировали сайт британского издания The Telegraph.

Также в России заблокированы сайты "Голоса Америки", BBC, "Радио Свобода", Euronews, DW.

Темы: Росcиясвобода словавойна
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