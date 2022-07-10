Россия заблокировала доступ к немецкой газете Die Welt
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское государственное агентство ТАСС.
О блокировке свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.
Доступ к сайту www.welt.de был ограничен в соответствии с регламентом блокирования сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ.
Die Welt – немецкая газета издательства Axel Springer SE, основанная в 1946 году. Тираж составляет более 250 тысяч экземпляров.
Ранее в июне в России заблокировали сайт британского издания The Telegraph.
Также в России заблокированы сайты "Голоса Америки", BBC, "Радио Свобода", Euronews, DW.