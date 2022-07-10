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Глава МЗС Німеччини шкодує, що Захід не може військовим шляхом допомогти Україні

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 13:38

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок шкодує, що Захід не може військово втрутитися у війну в Україні, щоб бодай створити безпечні коридори для цивільного населення.

Про це вона сказала у спільному інтерв’ю Spiegel зі своїм люксембурзьким колегою Жаном Ассельборном, повідомляє "Європейська правда".

"Як міністр закордонних справ ви не можете просто сказати, що у вас у голові. Найважче, коли серце хоче не так, як говорить голова. Наприклад, я хотіла би пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори із районів, за які йдуть бої в Україні", - сказала Бербок.

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"Але ми не можемо собі цього дозволити. Така обіцянка має бути забезпечена військовими засобами. Тому мені довелося чітко сказати: безпольотних зон не буде", - додала вона.

За її словами, хороша зовнішня політика також означає зберігати холоднокровність, "навіть коли ваше серце горить". 

"Терпіти той факт, що нічого не вдієш - така іноді жорстокість зовнішньої політики", - сказала міністр.

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Подібну заяву зробив Ассельборн. "Ви повинні визнати реальність війни, навіть якщо вона варварська", - сказав він.

Бербок назвала момент, коли вона побачила фотографії розстріляних дітей під час візиту в Україну, одним із "найгірших моментів" свого перебування на посаді. 

"Це все говорить про те, що зараз неможливо домовитися з цим Путіним", - сказала вона про російського президента. 

Нагадаємо, раніше Бербок звинуватила глава МЗС РФ Сєргєя Лаврова у відмові від переговорів після того, як він залишив зустріч G20.

Теми: Німеччинавійна
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