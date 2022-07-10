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Глава МИД Германии сожалеет, что Запад не может военным путем помочь Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 10 июля 2022, 13:38

Глава МИД Германии Анналена Бербок сожалеет, что Запад не может военно вмешаться в войну в Украине, чтобы хотя бы создать безопасные коридоры для гражданского населения.

Об этом она сказала в совместном интервью Spiegel со своим люксембургским коллегой Жаном Ассельборном, сообщает "Европейская правда".

"Как министр иностранных дел вы не можете просто сказать, что у вас в голове. Труднее всего, когда сердце хочет не так, как говорит голова. Например, я хотела бы пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов, за которые идут бои в Украине", - сказала Бербок.

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"Но мы не можем себе этого позволить. Такое обещание должно быть обеспечено военными средствами. Поэтому мне пришлось четко сказать: бесполетных зон не будет", – добавила она.

По ее словам, хорошая внешняя политика также означает сохранять хладнокровие, "даже когда ваше сердце горит".

"Терпеть тот факт, что ничего не поделаешь - такова иногда жестокость внешней политики", - сказала министр.

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Подобное заявление сделал Ассельборн. "Вы должны признать реальность войны, даже если она варварская", – сказал он.

Бербок назвала момент, когда она увидела фотографии расстрелянных детей во время визита в Украину, одним из "худших моментов" своего пребывания в должности.

"Это все говорит о том, что сейчас невозможно договориться с этим Путиным", – сказала она о российском президенте.

Напомним, ранее Бербок обвинила глава МИД РФ Сергея Лаврова в отказе от переговоров после того, как он покинул встречу G20.

Темы: Германиявойна
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