Глава МИД Германии сожалеет, что Запад не может военным путем помочь Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок сожалеет, что Запад не может военно вмешаться в войну в Украине, чтобы хотя бы создать безопасные коридоры для гражданского населения.
Об этом она сказала в совместном интервью Spiegel со своим люксембургским коллегой Жаном Ассельборном, сообщает "Европейская правда".
"Как министр иностранных дел вы не можете просто сказать, что у вас в голове. Труднее всего, когда сердце хочет не так, как говорит голова. Например, я хотела бы пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов, за которые идут бои в Украине", - сказала Бербок.
"Но мы не можем себе этого позволить. Такое обещание должно быть обеспечено военными средствами. Поэтому мне пришлось четко сказать: бесполетных зон не будет", – добавила она.
По ее словам, хорошая внешняя политика также означает сохранять хладнокровие, "даже когда ваше сердце горит".
"Терпеть тот факт, что ничего не поделаешь - такова иногда жестокость внешней политики", - сказала министр.
Подобное заявление сделал Ассельборн. "Вы должны признать реальность войны, даже если она варварская", – сказал он.
Бербок назвала момент, когда она увидела фотографии расстрелянных детей во время визита в Украину, одним из "худших моментов" своего пребывания в должности.
"Это все говорит о том, что сейчас невозможно договориться с этим Путиным", – сказала она о российском президенте.
Напомним, ранее Бербок обвинила глава МИД РФ Сергея Лаврова в отказе от переговоров после того, как он покинул встречу G20.