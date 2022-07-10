Навіщо Росія нав'язує українцям свої паспорти на окупованих територіях - пояснюють ССО

Ворог використовує на тимчасово окупованих територіях паспортизацію РФ для легалізації окупації, мешканців попереджають про ризики отримання "червоної макулатури".

Джерело: "Центр національного спротиву", створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України

Дослівно: "Видаючи свої папірчики, які в Росії називають "паспортом", окупант переслідує низку цілей. Основна – це легалізація окупації.

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Перше. Якщо роздати паспорти, тоді російська пропаганда зможе й далі просувати наратив про те, те що в регіоні проживають росіяни. Відповідно можна розповідати, що на цей прошарок накладається легенда про їх утиски.

Друге. Паспорти дають росіянам дані, які потім використовують для організації псевдореферендуму. Цей "референдум" не визнає жодна цивілізована країна світу, як не визнали референдуми на сході України чи в Криму. Проте для самих росіян на внутрішню пропаганду це діє.

Третім фактором є жива сила. Російський паспорт у випадку чоловіків є підставою для мобілізації, яку росіяни активно проводять на окупованих територіях. Росіяни майже виснажили всі ресурси в т.зв. "ДНР" та "ЛНР", тому вже проводять підготовку для мобілізації на півдні України.

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Деталі: За даними розвідки, росіяни провалюють всі темпи з паспортизації населення окупованих регіонів півдня, водночас є ті, хто цю макулатуру отримує. Є відсоток який це робить добровільно, тобто колаборанти.

Росіяни штучно створюють соціально-продовольчу кризу на окупованих територіях. Зокрема блокують отримання українських пенсій й інших бюджетних виплат. Тобто лишають вразливі верстви населення будь-якої соціальної допомоги. Таким чином людей примушують отримати паспорт. Навіть гуманітарна допомога відбувається в обмін на отримання паспорта.

"Фактично росіяни тримають людей в заручниках, адже виїхати з окупованих територій напряму до України теж не можна, лише через Крим, а така подорож вартує грошей, які не всі мають. Тому малозабезпечених людей примушують лишатись на окупованих територія й лишають їх без засобів існування. Єдиний вихід для тих хто не виїхав чи не був закатований в підвалі – отримання паспорта", - наголошують ССО.

Водночас українці в окупації досі чинять героїчний спротив. Не зважаючи на російський терор, люди і надалі саботують паспортизацію.

Для окупантів чоловіки призовного віку, які стали власниками "паспортів РФ", стають новим ресурсом поповнення живої сили.

Також власник "паспорту" підпадає під дію російського законодавства.

Дослівно: "Російська макулатура – це посвідчення в’язня. Його власник не може залишати з ним територію, яку контролює Кремль. Папірець не визнаний ніким і є якорем в цьому госпісі просто неба. Врятувати від цього може тотальний саботаж, відповідно той спротив, що зараз продовжується на окупованих територіях та ЗСУ. Останні вже близько".