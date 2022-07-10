Зачем РФ навязывает украинцам свои паспорта на оккупированных территориях – объясняют ССО

Враг использует на временно оккупированных территориях паспортизацию РФ для легализации оккупации, жителей предупреждают о рисках получения "красной макулатуры".

Источник: "Центр национального сопротивления", созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины

Дословно: "Выдавая свои бумажки, которые в России называют "паспортом", оккупант преследует ряд целей. Основная – это легализация оккупации.

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Первое. Если раздать паспорта, тогда российская пропаганда сможет и дальше продвигать нарратив о том, что в регионе проживают россияне. Соответственно можно рассказывать, что на эту прослойку накладывается легенда об их притеснениях.

Второе. Паспорта дают россиянам данные, которые затем используют для организации псевдореферендума. Этот референдум не признает ни одна цивилизованная страна мира, как не признали референдумы на востоке Украины или в Крыму. Тем не менее, для самих россиян на внутреннюю пропаганду это действует.

Третьим фактором является живая сила. Российский паспорт в случае мужчин является основанием для мобилизации, которую россияне активно проводят на оккупированных территориях. Россияне почти истощили все ресурсы в т.н. "ДНР" и "ЛНР", поэтому уже проводят подготовку для мобилизации на юге Украины.

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Детали: По данным разведки, россияне проваливают все темпы по паспортизации населения оккупированных регионов юга, в то же время есть те, кто эту макулатуру получает. Есть процент, который это делает добровольно, то есть коллаборанты.

Россияне искусственно создают социально-продовольственный кризис на оккупированных территориях. В частности, блокируют получение украинских пенсий и других бюджетных выплат. То есть оставляют уязвимые слои населения без какой-либо социальной помощи. Таким образом, людей заставляют получить паспорт. Даже гуманитарная помощь проходит в обмен на получение паспорта.

"Фактически россияне держат людей в заложниках, ведь выехать с оккупированных территорий в Украину тоже нельзя, только через Крым, а такое путешествие стоит денег, которые не все имеют. Поэтому малообеспеченных людей заставляют оставаться на оккупированных территориях и оставляют их без средств существования. Единственный выход для тех, кто не уехал или не был замучен в подвале – получение паспорта", - подчеркивают ССО.

В то же время украинцы в оккупации до сих пор оказывают героическое сопротивление. Несмотря на российский террор, люди и дальше саботируют паспортизацию.

Для оккупантов мужчины призывного возраста, ставшие владельцами "паспортов РФ", становятся новым ресурсом пополнения живой силы.

Также владелец паспорта подпадает под действие российского законодательства.

Дословно: "Русская макулатура – ​​это удостоверение заключенного. Его владелец не может покидать с ним территорию, которую контролирует Кремль. Бумажка не признана никем и является якорем в этой хосписе под открытым небом. Спасти от этого может тотальный саботаж, соответственно то сопротивление, что сейчас продолжается на оккупированных территориях и ВСУ. Последние уже близко".