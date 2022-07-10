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Безугла взялася за виключення Тищенка зі "Слуги народу"

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 14:39
Микола Тищенко й Мар'яна Безугла, фото з Facebook Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла проситиме фракцію "Слуга народу" виключити зі своїх лав нардепа Миколу Тищенка.

Джерело: Безугла у Facebook

Пряма мова: "Можливо, кілька моїх публікацій стосовно шахрая Моні (Михайла Маймана – ред.) та Миколи Тищенка могли здатися комусь жартівливими. Але це як бенкет під час чуми. 

Ці люди, мабуть, не втрачали близьких, вони сміють робити "схеми" на війні, людській надії, горі, а часом, – нерозбірливості. І там питання не тільки про нагородну зброю, це вершина айсберга".

Деталі: Безугла повідомила, що 9 липня була на допиті в Національній поліції України, подає депутатські звернення і буде звертатися до голови фракції "Слуга народу" щодо розгляду виключення з фракції та партії Миколи Тищенка.

За її словами, "у нас багато чудових людей в команді, а це – пляма, потемніла в умовах війни".

За словами Безуглої, в Офісі президента "да-а-авно уникають" Тищенка.

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Ці двоє нардепів регулярно пускають "шпильки" у бік одне одного.

Напередодні Безугла з посиланням на джерела писала, що Тищенко незаконно отримав "нагородну" зброю від Михайла Маймана, якого вона називає "Міша Моня". За словами депутатки, це аферист, який виставляє себе командиром добровольчого формування №14 територіальної громади Києва "Архангели Михайла" і вводить в оману людей.

Сам Майман у коментарях під дописом заявив, що Безуглу вводять в оману і використовують як інструмент тиску на правоохоронні органи.

"Ваш пост і різкі оціночні судження щодо мене використовуються для легалізації закриття кримінальної справи про моє викрадення і тортури з вимогою вибачитися перед Кадировим", – написав користувач під ніком Михаил Вениаминович Помогайбо.

У червні "Слідство.Інфо" писало, що на початку війни Микола Тищенко як волонтер привіз одній зі столичних тероборон кілька бронежилетів, які після тестувань виявилися непридатними для захисту під час війни. Тищенко згодом відповів, що  передав аналогічні бронежилети на експертизу – і вони виявилися якісними.

Теми: Слуга народуВерховна Радазброя
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