Безуглая взялась за исключение Тищенко из "Слуги народа"

Народная депутат Марьяна Безуглая будет просить фракцию "Слуга народа" исключить из своих рядов нардепа Николая Тищенко.

Источник: Безуглая в Facebook

Прямая речь: "Возможно, несколько моих публикаций относительно мошенника Мони (Михаила Маймана – ред.) и Николая Тищенко могли показаться кому-то шутливыми. Но это как пир во время чумы.

Эти люди, видимо, не теряли близких, они смеют делать "схемы" на войне, человеческой надежде, горе, а иногда – неразборчивости. И там вопрос не только о наградном оружии, это вершина айсберга".

Детали: Безуглая сообщила, что 9 июля была на допросе в Национальной полиции Украины, подает депутатские обращения и будет обращаться к главе фракции "Слуга народа" относительно рассмотрения исключения из фракции и партии Николая Тищенко.

По ее словам, "у нас много замечательных людей в команде, а это – пятно, потемневшее в условиях войны".

По словам Безуглой, в Офисе президента "да-а-авно избегают" Тищенко.

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Эти двое нардепов регулярно пускают колкости в сторону друг друга.

Накануне Безуглая со ссылкой на источники писала, что Тищенко незаконно получил "наградное" оружие от Михаила Маймана, которого она называет "Миша Моня". По словам депутата, это аферист, который выставляет себя командиром добровольческого формирования №14 территориального общества Киева "Архангелы Михаила" и вводит в заблуждение людей.

Сам Майман в комментариях под сообщением заявил, что Безуглую вводят в заблуждение и используют как инструмент давления на правоохранительные органы.

"Ваш пост и резкие оценочные суждения в отношении меня используются для легализации закрытия уголовного дела о моем похищении и пытках с требованием извиниться перед Кадыровым", – написал пользователь под ником Михаил Вениаминович Помогайбо.

В июне "Слідство.Інфо" писало, что в начале войны Николай Тищенко как волонтер привез одной из столичных тероборон несколько бронежилетов, которые после тестирований оказались непригодными для защиты во время войны. Тищенко впоследствии ответил, что передал аналогичные бронежилеты на экспертизу – и они оказались качественными.