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Париж вважає повне відключення газу Росією найбільш імовірним сценарієм

Неділя, 10 липня 2022, 14:40

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер попередив про вкрай велику ймовірність того, що Москва повністю припинить постачання газу до Європи.

Про це він сказав у неділю на економічному форумі в місті  Екс-ан-Прованс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Давайте готуватися до повного припинення постачання російського газу. Сьогодні це найбільш вірогідний варіант", - сказав Ле Мер.

Міністр зазначив, що французький уряд працює над визначенням компаній, які мають отримати пріоритетний захист у разі перебоїв із постачаннями газу.

Як приклад компаній, які не повинні бути позбавлені газопостачання навіть у разі надзвичайної ситуації, Ле Мер навів великого виробника будівельних матеріалів Saint-Gobain. 

Французький уряд запропонував низку заходів щодо управління можливими перебоями у постачанні газу, включно з можливістю реквізувати газові електростанції в рамках ширшої законодавчої пропозиції щодо купівельної спроможності. 

Законопроєкт обговорюватиметься у Національних зборах Франції наступного тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у липні глава Єврокомісії попередила про небезпеку повної зупинки поставок російського газу в ЄС.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

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