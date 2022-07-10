Париж вважає повне відключення газу Росією найбільш імовірним сценарієм

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер попередив про вкрай велику ймовірність того, що Москва повністю припинить постачання газу до Європи.

Про це він сказав у неділю на економічному форумі в місті Екс-ан-Прованс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Давайте готуватися до повного припинення постачання російського газу. Сьогодні це найбільш вірогідний варіант", - сказав Ле Мер.

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Міністр зазначив, що французький уряд працює над визначенням компаній, які мають отримати пріоритетний захист у разі перебоїв із постачаннями газу.

Як приклад компаній, які не повинні бути позбавлені газопостачання навіть у разі надзвичайної ситуації, Ле Мер навів великого виробника будівельних матеріалів Saint-Gobain.

Французький уряд запропонував низку заходів щодо управління можливими перебоями у постачанні газу, включно з можливістю реквізувати газові електростанції в рамках ширшої законодавчої пропозиції щодо купівельної спроможності.

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Законопроєкт обговорюватиметься у Національних зборах Франції наступного тижня.

Раніше у липні глава Єврокомісії попередила про небезпеку повної зупинки поставок російського газу в ЄС.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

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